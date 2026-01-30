Haberler

BM'den, Kolombiya'da 15 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya'da meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası nedeniyle üzüntülerini dile getirdi ve kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya'da 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası hakkında üzüntülerini belirterek, taziye mesajı yayımladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden Kolombiya'da 15 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Kolombiya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasından ötürü üzüntüsünü belirtmektedir." ifadesi kullanıldı.

Genel Sekreterin kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, kurbanlar arasında Kolombiya Kongresi'nde "barış bölgesi"ni temsil eden bir üye ile aynı bölgeden bir kongre adayı ve 2 insani yardım çalışanının bulunduğuna dikkati çekildi.

Olay

Kolombiya Devlet Hava Yolları'na ait Satena şirketine bağlı Beech "1900D" tipi uçak, Kuzey Santander bölgesine bağlı La Playa de Belen kasabası civarında radardan kaybolmuştu.

Düşen uçakta 13 yolcu ve 2 mürettebatın yaşamını yitirdiği belirtilmiş, hayatını kaybedenler arasında Catatumbo bölgesindeki "göç mağdurlarının sesi" olarak bilinen Temsilciler Meclisi Üyesi Diogenes Quintero Amaya'nın da bulunduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Faciadan dönüldü! Süper Lig devinin takım otobüsüne saldırı
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı