Haberler

BM Genel Sekreteri İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, sivillerin hayatını kaybetmesinden duyduğu derin endişeyi ifade etti. Saldırılarda 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve 1000'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillerin hayatını kaybettiği İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres'in söz konusu saldırıları ve bölgedeki tansiyonu yakından takip ettiğini kaydederek, "Genel Sekreter, saldırılarda sivillerin hayatını kaybetmesini şiddetle kınıyor ve sivillerin sayısının giderek artmasından derin endişe duyuyor. Lübnan hükümetine ve halkına en içten taziyelerini sunuyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dujarric, Lübnanlı yetkililerin kendilerine, son saldırılarda 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 1000'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdiğini iletti.

Söz konusu saldırıların bölgedeki hastaneleri de aşırı yük altına soktuğunu anımsatan Dujarric, "Kurtarma ekipleri, yaralılara ulaşmaya çalışırken birçok kişinin enkaz altında mahsur kaldığından korkuluyor." dedi.

Dujarric, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerindeki bölgelere hava saldırıları düzenlediğini ve Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerin İsrail tarafından daha da izole edildiğini dile getirdi.

Ayrıca Dujarric, Guterres'in tüm taraflara ABD-İran geçici ateşkes anlaşmasına uymaları çağrısını yinelediğini de sözlerine ekledi.

Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sürüyor

Öte yandan Dujarric, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının sürdüğünü ifade etti.

Dujarric, "İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) belirttiği üzere, 2026 yılının başından bu yana 190'dan fazla Filistin mahallesinde 580'den fazla yerleşimci saldırısı, can kaybına veya maddi hasara yol açtı. Sivilleri etkileyen bu ve benzeri saldırılar soruşturulmalı ve siviller korunmalıdır. İsrail, işgalci güçtür, Filistinlileri korumak zorundadır. Şiddet faillerinin uluslararası insani hukuk uyarınca hesap vermesi sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

