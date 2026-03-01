Haberler

BM'den, "İran'a müdahalenin bölgede kontrol edilemeyecek olayları tetikleme riski taşıdığı" uyarısı

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'a askeri müdahalelerin Orta Doğu'da kontrol edilemeyen olaylar zincirini tetikleyebileceği uyarısında bulundu ve gerilimin azaltılması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'a askeri müdahalenin, dünyanın en istikrarsız bölgesinde kimsenin kontrol edemeyeceği olaylar zincirini tetikleme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Guterres, " Orta Doğu'da durum" başlığı altında acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

ABD ve İsrail tarafından İran'a düzenlenen saldırılarla ilgili BM Şartı ve uluslararası hukuka işaret eden Guterres, "Bu nedenle bu sabahtan beri ABD ve İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği büyük çaplı askeri saldırıları kınadım." dedi.

Guterres, İran'a yönelik saldırılar için "Askeri müdahale, dünyanın en istikrarsız bölgesinde kimsenin kontrol edemeyeceği bir olaylar zincirini tetikleme riskini taşımaktadır." uyarısında bulundu.

İran'ın misilleme olarak Bahreyn, Irak, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin düzenlediği saldırıları da kınadığını belirten Guterres, bölgede uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdide tanık olduklarını söyledi.

Guterres, bölge genelinde askeri faaliyetlerin hızla yayılmakta olduğuna dikkati çekerek, bunun da giderek daha istikrarsız ve öngörülemez bir durum yarattığını ve yanlış hesaplama riskini artırdığını vurguladı.

Uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne diplomasi dışında alternatif bir çözüm olmadığına işaret eden Guterres, saldırıların ABD ve İran arasında yapılan üçüncü tur dolaylı görüşmelerin ardından gerçekleşmesi için "Bu diplomasi fırsatının heba edilmiş olmasından derin üzüntü duyuyorum." dedi.

Guterres, gerilimin azaltılması ve düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunarak, "Tüm tarafları, özellikle İran nükleer programı konusunda, derhal müzakere masasına dönmeye şiddetle çağırıyorum. Daha fazla tırmanmayı önlemek için her şey yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
