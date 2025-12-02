Haberler

BM Genel Sekreteri, Güneydoğu Asya'daki afetlerde ölenler için "derin üzüntü" duyduğunu belirtti

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güneydoğu Asya'daki şiddetli yağışların yol açtığı felaketlerde hayatını kaybedenler için üzüntü belirtti. 1200'e yakın can kaybı ve milyonlarca insanın etkilendiği açıklandı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güneydoğu Asya ülkelerinde şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenler için "derin üzüntü" duyduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Sri Lanka, Endonezya, Tayland ve Malezya'da meydana gelen şiddetli sel ve heyelanların yol açtığı trajik can kayıplarından derin üzüntü duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle geniş alanların sular altında kaldığı ve 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, çok sayıda kişinin de kaybolduğu ve milyonlarca insanın etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, Genel Sekreterin, kurbanların ailelerine taziyelerini ilettiği ve söz konusu ülkelerin yetkilileriyle yakın temasta olduğu kaydedildi.

Güneydoğu Asya ülkeleri Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 1200'e yakın kişi öldü, milyonlarca insan yerinden oldu.

Bölge ülkeleri, kayıp yüzlerce kişi için arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
