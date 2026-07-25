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BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başkent Şam'da bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başkent Şam'da bir araya geldi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Şara, Guterres ile beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

Guterres, 17 yıl aradan sonra Suriye'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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