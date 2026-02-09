BM Genel Sekreteri Guterres, 11 Şubat'ta KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşecek

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 11 Şubat'ta New York'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelecek.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

Genel Sekreter'in 11 Şubat'ta New York'ta BM Genel Merkezi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşeceğini belirten Dujarric, "Bu toplantı, Kıbrıs Türk topluluğunun yeni lideriyle ilk kez tanışmak ve Kıbrıs meselesini görüşmek için bir fırsat olacak." dedi.

Dujarric, ayrıca Genel Sekreter'in ilerleyen süreçte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile de görüşeceğini belirtti.

Ayrıca, Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden AA'ya yapılan yazılı açıklamada da BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'un Ada'da özellikle ek geçiş noktalarının en kısa sürede açılması da dahil olmak üzere, üzerinde anlaşmaya varılan güven oluşturma girişimlerinde ilerleme kaydedilmesi amacıyla her iki liderle de çalışmaya devam ettiği kaydedildi.