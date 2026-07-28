BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs'ta kapsamlı çözüm çabalarına destek kararlılığımız sürüyor

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Kıbrıs Adası'nda kapsamlı bir çözüme ulaşılması yönündeki çabalara destek vermek konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) ziyareti için adaya gelen BM Genel Sekreteri Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Guterres, şunları kaydetti:

"Dayanışmamı ifade etmek, Kıbrıslılarla ve aynı zamanda garantör ülkelerle birlikte bir çözüm bulunmasına katkı sağlama yönündeki kararlılığımı ortaya koymak için buradayım. Aynı zamanda, Güven Yaratıcı Önlemlerin her iki tarafın halklarının yararına olacak şekilde ilerleyip ilerlemediğini görmek istiyorum. İki toplumun liderleriyle oldukça yapıcı iki görüşme gerçekleştirdim, teşekkür ederim."

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da "BM Genel Sekreteri Sayın Guterres ve kıymetli heyeti ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Çabalarını desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA