BM Genel Sekreteri Guterres Ay Sonunda Kıbrıs Adası'na Gidiyor

(LEFKOŞA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ay sonunda Kıbrıs Adası'na iki günlük ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

ANKA'nın ulaştığı bilgilere göre Guterres'in 27-28 Temmuz tarihlerinde adayı ziyaret etmesi planlanıyor. Ziyarette BM Barış İnşasından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix da yer alacak.

Program kapsamında Guterres'in, Rum Yönetimi Lideri Nikos Christodoulides ile KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Genel Sekreter'in ayrıca iki lideri bir araya getirecek ortak bir toplantıya başkanlık etmesi, iki toplumlu teknik komitelerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşmeler yapması öngörülüyor.

Ziyaretin, Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs'ta yeniden ivme kazandırmaya çalıştığı diplomatik süreç açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor. Temasların, önümüzdeki dönemde planlanan gayriresmi genişletilmiş toplantı öncesinde tarafların pozisyonlarını değerlendirmeye ve güven artırıcı iş birliği alanlarını ele almaya yönelik olması bekleniyor.

Kaynak: ANKA