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Ürdün ve BM Genel Sekreteri Suriye'yi ve bölgesel gelişmeleri görüştü

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Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Suriye'deki temaslarının ardından bugün Ürdün'ün başkenti Amman'a geçen BM Genel Sekreteri Guterres, Safedi ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Safedi ve Guterres'in geniş kapsamlı görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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