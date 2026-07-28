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BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta Liderlerle Görüşüyor

BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs'ta Liderlerle Görüşüyor
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs ziyareti kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs sorununa kapsamlı ve sürdürülebilir çözüm bulunması ele alınırken, Guterres'in ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile de görüşmesi bekleniyor. 16 yıl aradan sonra adaya gelen ilk BM lideri olan Guterres, barışın ancak Kıbrıslılar tarafından inşa edilebileceğini vurguladı.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Adası ziyareti kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile görüştü.

BM Genel Sekreteri'nin, adadaki temaslarında Kıbrıs sorununa kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları değerlendirdiği bildirildi.

Guterres'in Hristodulidis'le görüşmesinin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile de bir araya gelmesi bekleniyor. BM Genel Sekreteri, Kıbrıs'a gelişinin ardından yaptığı açıklamada, "BM barışı dayatamaz. Bunu ancak Kıbrıslılar, liderleri aracılığıyla inşa edebilir" ifadelerini kullanmıştı. Guterres'in ziyareti, görevdeki bir BM liderinin adaya 16 yıl sonra gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: ANKA
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