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BM Genel Sekreteri Guterres, Erhürman ve Hristodulidis ile akşam yemeğinde bir araya geldi

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'i akşam yemeğinde bir araya getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'i akşam yemeğinde bir araya getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ara bölgede BM'nin ev sahipliğinde saat 19.00'da başlayan yemek yaklaşık 2 saat sürdü.

Yemekte ele alınan konuların içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in, yarın saat 10.00'da Cumhurbaşkanı Erhürman ve Rum lider Hristodulidis ile ara bölgedeki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde bir araya gelmesi, üçlü görüşmenin ardından da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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