BM Genel Sekreteri Guterres: "21. yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres: "21. yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler"

AA - Betül Yürük - Güncel
 - Güncelleme:
BM Genel Sekreteri Guterres: '21. yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler'

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yenilenebilir enerjilerin fosil yakıtlardan daha ucuz olduğu ve 3 kat daha fazla istihdam yarattığını belirterek, "21. yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yenilenebilir enerjilerin fosil yakıtlardan daha ucuz olduğu ve 3 kat daha fazla istihdam yarattığını belirterek, "21. yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler." dedi.

Guterres, "Büyük Ekonomiler Forumu: Enerji ve İklim" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, büyük ekonomiler ve atmosferi en çok kirleten ülkeler arasında yer alan ABD yönetimini hedef aldı.

Liderliğin insanları mevcut tehlikelerden korumayı gerektirdiğini belirten Guterres, fosil yakıtların insanlığa ve gezegene zarar verdiğini, kısa vadede dahi siyasi ve ekonomik bir getirisinin olmadığını söyledi.

Fosil yakıt üreticileri "insanlığın boğazına çökmüş" durumda

Fosil yakıt üreticilerini ve finansörlerini büyük tütün firmalarına benzeten ve "insanlığın boğazına çöktüğünü" ifade eden Guterres, yüksek enflasyon ve petrol fiyatlarının bizzat fosil yakıtlardan kaynaklandığını, bunun bir iklim sorunu olduğunu kaydetti.

Çözümün yenilenebilir enerji kaynaklarında bulunduğunu, yenilenebilir enerjilerin fosil yakıtlardan daha ucuz olduğunu ve 3 kat daha fazla istihdam yarattığını belirten Guterres, "21. yüzyılın barış planı yenilenebilir enerjiler." dedi.

AA / Betül Yürük - Güncel

Birleşmiş Milletler Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title