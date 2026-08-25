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BM'den Güney Sudan'daki Barış Gücü Saldırısına Kınama

BM'den Güney Sudan'daki Barış Gücü Saldırısına Kınama
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) devriyesine düzenlenen ve 2 Etiyopyalı barış gücü askerinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına yol açan pusuyu en sert şekilde kınadı. Sözcü Stephane Dujarric, saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğini hatırlatarak sorumluların yargılanması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Ağustos (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Sudan'da iki barış gücü askerinin öldürülmesini kınadı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter, Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) devriyesine kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen pusuyu en sert şekilde kınıyor" dedi.

Saldırıda 2 Etiyopyalı barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini belirten Dujarric, 3'ü Etiyopyalı mavi bereli asker, 2'si Güney Sudanlı polis ve 2'si UNMISS sivil personeli olmak üzere 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sözcü, "Genel Sekreter, BM barış gücü askerlerine yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğini hatırlatıyor. Barış güçlerine yönelik tüm saldırılar derhal soruşturulmalı, sorumlular etkin bir şekilde yargılanmalı ve hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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