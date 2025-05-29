BM, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın Faaliyetlerini Eleştirdi

BM, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın Faaliyetlerini Eleştirdi
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Birleşmiş Milletler, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın Filistinlilerin hayatını riske attığını ve insani ilkelere aykırı olduğunu belirtti. BM Sözcüsü Dujarric, yardım dağıtımındaki gecikmelere ve Batı Şeria'daki yıkımlara dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın Filistinlilerin hayatını "riske attığını" ve söz konusu askeri dağıtım mekanizmasının "insani ilkelere aykırı" olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Filistin'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Dujarric, İsrail'in ABD ile koordinasyon içinde yardımları kendi güdümünde dağıtmak için kurduğu Gazze İnsani Yardım Vakfı için "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki ekibimiz, yeni askeri dağıtım sisteminin Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamadığı konusunda uyarıda bulunan bir açıklama yayınladı." dedi.

İsrail-ABD güdümlü söz konusu Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın yardım dağıtımının Filistinlilerin hayatını "riske attığını" ve "insani ilkelere aykırı" olduğunu belirten Dujarric, ayrıca İsrail makamlarının BM ve ortaklarının sahadaki ekiplerinin insani yardım ulaştırma kapasitesini baltaladığını söyledi.

Dujarric, öte yandan son 10 günde Kerem Ebu Salim sınır kapısından 900 insani yardım tırının içeri girmesine izin verildiğini ancak bunların 600'ünün hala içeride bekletilerek yardım dağıtılmasına engel olunduğunu belirtti.

İsraillilerle bu konuda görüşmelerin devam ettiğini ve dağıtımın yapılması için izne ihtiyaç olduğunu aktaran Dujarric, "Ayrıca bizim için yeşil ışık yaktıkları rota, nakliye ve meslektaşlarımızın seyahati için güvenli olmadığını hissettiğimiz bir rota." ifadesini kullandı.

" Batı Şeria'da yıkımlar büyük ölçekte"

Genel Sekreter Sözcüsü, basın toplantısında, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından Filistinlilere ait mülklerin yıkımına hız kesmeden devam edildiğine de dikkat çekti.

Sahadaki BM ekiplerinden gelen raporları aktaran Dujarric, "Sahadaki insani yardım ekiplerimiz, bu yıkımların büyük ölçekte olduğunu, kitlesel zorla yer değiştirmelerin yanı sıra Filistin mülklerinin ve insani altyapının kapsamlı bir şekilde tahrip edildiğini ve bunlardan etkilenen toplulukların ihtiyaçlarını daha da artırdığını belirtiyor." ifadelerine yer verdi.

Dujarric, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria genelinde gasbettiği Filistin toprakları üzerinde uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan 22 yeni yerleşim kurulmasını onaylamasıyla ilgili bir soruya da Genel Sekreterin defalarca tüm yerleşim faaliyetlerinin durdurulması çağrısı yaptığını hatırlattı.

Bir gazetecinin, "İsrail hükümetinin eylemlerini kınamanın zamanı gelmedi mi?" şeklindeki sorusuna da sözcü, BM'nin dilinin çok açık olduğunu, her türlü "yerleşimlerin genişlemesine" karşı olduklarını, İsrail üzerinde etkisi olan üye devletlerin Filistin'de iki devletli çözüm için bu etkisini kullanması gerektiğini söylemekle yetindi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1967'de işgal ettikleri Filistin toprakları üzerinde 22 yeni İsrail yerleşimi kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria genelinde gasbettiği Filistin toprakları üzerinde uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılan 22 yeni yerleşim kurulmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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