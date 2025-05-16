BM'den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız

BM'den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ardından ölümlerin büyük ölçüde arttığını ifade ederek, durumu durdurmak için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Türk, küresel eylem çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle ölümlerde büyük artış yaşandığını bildirerek, bunun durdurulması için küresel eylem çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in saldırıları ve ablukasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İNSANİ TABLO DAHA DA AĞIRLAŞTI"

İsrail'in, hastaneleri de hedef alan saldırıları dahil olmak üzere, bu hafta Gazze'deki saldırı ve can kayıplarında büyük bir artış yaşandığını belirten Türk, "Bu durum, kötüye gideceğine dair işaretler arasında, zaten umutsuz olan insani tabloyu daha da ağırlaştırdı." ifadelerini kullandı.

KÜRESEL EYLEM ÇAĞRISI

Türk, daha fazla ölümün önlenmesi için küresel eylem çağrısında bulundu. Türk, "Yoğun saldırı tehdidi, tüm binaların sistematik olarak tahrip edilmesi ve insani yardımın reddedildiği sırada insanları göç etmeye zorlayan bu son bombalamalar, uluslararası hukuka aykırı ve etnik temizliğe eşdeğer olan Gazze'de kalıcı bir demografik değişim için bir baskı olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

"BU ÇILGINLIĞI DURDURMALIYIZ"

Doğrudan etkisi olan üçüncü ülkeler dahil tüm tarafları saldırıları durdurmaya çağıran Türk, Gazze'deki tıbbi hizmetlerin çökmüş durumda olduğunu belirtti. Türk, yerinden edilen ailelerin ise, onurlarını korumaya çalışarak, son derece yetersiz koşullarda çadırlarda yaşamaya zorlandığını vurguladı.

İsrail'in ablukası nedeniyle yaşanan açlığın derinleştiğini bildiren Türk, "Bu çılgınlığı durdurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden 'esir takası' çıktı

İstanbul'daki zirveden ateşkes değil "Takas" kararı çıktı
Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz

Ömer Çelik'ten süreç için dikkat çeken sabotaj uyarısı!
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

22 vekil istifasıyla ara seçim iddiası! Çelik, canlı yayında yanıtladı
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

bu çılgınlık değil oçluğu. dünya hangi ara bunların kölesi oldu böyle

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.