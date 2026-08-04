Haberler

BM: Gazze'de Çadır Okulda Öğrenci Vuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerinin açtığı ateş sonucu Gazze'de çadır sınıflarda eğitim gören öğrencilerden birine "kurşun isabet ettiği", yaralı öğrencinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerinin açtığı ateş sonucu Gazze'de çadır sınıflarda eğitim gören öğrencilerden birine "kurşun isabet ettiği", yaralı öğrencinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporları doğrultusunda, işgal altındaki Gazze ile Batı Şeria'daki gelişmeleri aktardı.

Haq, "Bugün Gazze Şehri'ndeki OCHA ofisi çalışanlarımız, bir çadır sınıfta bulunan altıncı sınıf öğrencisinin kurşun isabet etmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi." dedi.

OCHA'nın, Gazze'de çocuklara yönelik eğitim mekanları dahil İsrail'in bölgeye saldırılarının sürdüğü yönündeki raporlarına işaret eden Haq, bu nedenle Gazze'nin "siviller için güvensiz olmaya devam ettiğini" kaydetti.

Haq ayrıca dün İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde evlerin yanı sıra "bölgede ayakta kalan son okulu da yıktığı" bilgisini paylaştı.

İsrail'in geçen hafta, Gazze'de "Sarı Hat" ismiyle bilinen hattın yakınlarındaki okul bahçesine sığınan yaklaşık 12 ailenin çadırlarını yıktığını ve yeni beton bloklar yerleştirdiğini hatırlatan Haq, bunun, İsrail makamlarının erişim kısıtlaması getirdiği alanları daha da genişletmesi anlamına geldiğini belirtti.

Farhan Haq, İsrail'in Gazze civarındaki enkazları kaldırmak suretiyle "soykırım kanıtlarını yok ettiğine" yönelik raporlardan haberdar olduklarını söyleyerek, "Gazze sakinlerinin normal bir hayata dönebilmesi ve yaşananlarla ilgili olarak hesap verilebilirliğin sağlanması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen Haq, İsrail makamlarının, 1000'den fazla Filistinli sakinin bölgeyi terk etmeleri yönünde baskı gördüğü El Halil'in güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde bir okulun bazı kısımlarını yıktığını ifade etti.

Haq, "Batı Şeria genelinde şu anda 80'den fazla Filistin okulu yıkım veya buna ilişkin emirlerle karşı karşıya bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA
Savcılık, Özgür Özel hakkında fezleke hazırladı! Suçlama çok ağır

Özgür Özel'e savcılıktan kötü haber! Suçlama çok ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay: Ziyaretçilerini hayran bıraktırıyor

Üniversite kampüsündeki camide ilginç detay! Görenler hayran kalıyor
Mikonos'ta Salah ile karşılaşan Türk taraftardan Mısırlı yıldıza binlerce beğeni alan çağrı

Salah ile karşılaşan Türk taraftardan yıldız isme olay çağrı
Fatih'te 19 yaşındaki Ali'nin bıçakla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı: 8 gözaltı

Daha 19 yaşındaydı! Kahreden son anları kamerada
Aybüke Pusat yeni rolü için tesettüre girdi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Tesettüre girdi
Çıtayı fena yükseltti! Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, takımının ilk yıldaki hedefini açıkladı

Çıtayı fena yükselttiler! Çorum FK yeni sezondaki hedeflerini açıkladı
Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Enes Ünal 2 gol attı, tarihi skor geldi

Sahaya çıktıklarına pişman ettiler! Hazırlık maçında tarihi skor
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Alper Gezeravcı terfi etti