BM'den ABD'ye Filistin vizesi uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin BM'nin eylül ayındaki açılış haftasına katılacak olan Filistin heyetine yine vize vermeyeceği haberlerine karşın Washington yönetimine sorumluluklarını hatırlattı.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

ABD yönetiminin eylül ayında New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantılarına katılacak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Filistin heyetine bu yıl da vize vermemeyi planladığına ilişkin haberler olduğunu hatırlatan Dujarric, "ABD'nin ev sahibi ülke anlaşması kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesi bizim için büyük önem taşıyor." dedi.

Dujarric, Washington yönetiminin vize konusunda kolaylık sağlaması için BM'nin "girişimlerini sürdüreceğini" belirterek, "Ancak şu aşamada elimizde yalnızca basına yansıyan haberler bulunuyor." diye konuştu.

Uluslararası medya kuruluşları, ABD yönetiminin BM'de bazı görevlere aday olan Filistinli yetkililere baskı yaptığı ve adaylıktan çekilmemeleri halinde vizelerinin iptal edilebileceği yönünde tehditlerde bulunduğunu öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, geçen yıl New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu öncesinde Filistin Devlet Başkanı Abbas da dahil olmak üzere üst düzey Filistinli yetkililere vize vermemişti.

Kaynak: AA