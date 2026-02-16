BM raportörlerinden insanlığın vicdanını sarsan Epstein belgeleri için hesap verebilirlik çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin insanlığın vicdanını sarstığını belirterek, "Hükümetlerin failleri hesap verebilir hale getirmek için kararlı bir şekilde hareket etmesi şart." açıklamasında bulundu.

BM raportörleri, Epstein belgelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu belgelerle ilgili kusurlu açıklamaların, kadın ve kız çocuklarına karşı işlenen ağır suçların hesabının sorulmasını zayıflattığı belirtilen açıklamada, "Belgeler, kadın ve kız çocuklarına yönelik sistematik ve büyük ölçekli cinsel istismar, insan ticareti ve sömürüye dair rahatsız edici ve güvenilir kanıtlar içeriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada bu eylemlerin cinsel kölelik, üreme şiddeti, zorla kaybetme, işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ile kadın cinayeti anlamına gelebileceği kaydedildi.

Bu belgelerde kadınlar ve kız çocuklarına karşı işlenen vahşetlerin yer aldığına işaret edilen açıklamada, bunların birçoğunun insanlığa karşı suçlar kapsamına girmesinin makul göründüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Bu suçlar, üstünlükçü inançlar, ırkçılık, yolsuzluk, aşırı kadın düşmanlığı ve dünyanın farklı bölgelerinden kadın ve kız çocuklarının metalaştırılması ile insanlıktan çıkarılması zemininde işlendi. Küresel bir suç örgütünün varlığını düşündüren Epstein belgeleri, insanlığın vicdanını sarstı ve bu tür suçlar için cezasızlık düzeyine ilişkin korkunç sonuçlar doğurdu." değerlendirilmesi yapıldı.

Epstein belgelerinde yer alan tüm iddiaların doğası gereği vahim olduğuna işaret edilen açıklamada, bu durumun bağımsız, kapsamlı ve tarafsız olmasının yanı sıra bu tür suçların bu kadar uzun süre nasıl işlenebildiğini belirlemek için soruşturmalar gerektirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Epstein belgelerinden uzaklaşmanın zamanının geldiği yönündeki herhangi bir önerinin" kabul edilemeyeceğinin altı çizilerek, bu tutumun mağdurlara karşı sorumluluk eksikliğini temsil ettiği belirtildi.

"İlgili kişilerin istifaları tek başına cezai sorumluluğun yerini tutamaz." görüşüne yer verilen açıklamada, bazı hükümetlerin dosyalarda adı geçen mevcut ve eski yetkililer ile özel kişileri soruşturma adımlarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi ve diğer ülkelere de aynı adımı atma çağrısı yapıldı."

Açıklamada, "Hükümetlerin failleri hesap verebilir hale getirmek için kararlı bir şekilde hareket etmesi şart. Hiç kimse kanunun üstünde değil." uyarısında bulunuldu.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.