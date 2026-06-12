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BM, sayılardaki düşüşe rağmen dünya genelinde 138 milyon çocuk işçi olduğunu bildirdi

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Birleşmiş Milletler, 2000 yılından bu yana çocuk işçi sayısının 246 milyondan 138 milyona düştüğünü ancak 2025'te çocuk işçiliğini tamamen bitirme hedefinin çok uzağında olunduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), 2000'den bu yana sayılarda düşüş olsa da dünya genelinde 138 milyon çocuk işçi bulunduğunu belirtti.

BM Cenevre Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

"2000'den bu yana çocuk işçilerinin sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı, 246 milyondan 138 milyona düştü. Ancak mevcut oranlar hala çok yavaş" ifadesinin kullanıldığı paylaşımda, dünyanın 2025'te çocuk işçiliğini küresel olarak ortadan kaldırma hedefine ulaşmaktan çok uzakta olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
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