Kolombiya Depremi İçin BM'den 148 Milyon Dolarlık Acil Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, 10 Ağustos'ta Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkımla mücadeleye destek için 148 milyon dolar tutarında "acil yardım" çağrısında bulundu.

Laerke, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün BM'nin müdahale çağrısını resmen başlatıyoruz." diyen Laerke, resmi rakamlara göre 319 kişinin hayatını kaybettiği depremden toplam 280 bin kişinin etkilendiğini söyledi.

Laerke, depremin 31 binden fazla evi yıkmasının yanı sıra binlerce eğitim tesisine, toplum merkezine ve sağlık tesisine zarar verdiğini dile getirdi.

"Kolombiya'daki (BM) İnsani Yardım Ülke Ekibi acil durum fonu olarak 148 milyon doları talep ediyor ve diğer çağrılarda olduğu gibi, 82 milyon doları gerektiren aşırı öncelikli ihtiyaçlar alt kümesi var." ifadesini kullanan Laerke, bu çağrının en çok ihtiyaç duyan 127 bin kişiyi desteklemek için olduğunun altını çizdi.

Laerke, Kolombiya'da en acil ihtiyaçların başta sağlık olmak üzere gıda ve beslenme, barınma, su, sanitasyon ve hijyen, acil eğitim ve koruma olduğunu aktardı.

Depremin, Kolombiya'daki karmaşık insani durumu daha da kötüleştirdiğine işaret eden Laerke, "Yüzbinlerce aile, silahlı çatışmalar ve temel hizmetlere, geçim kaynaklarına ve altyapıya sınırlı erişim nedeniyle özellikle de kırsal alanlarda ve tam da depremin merkez üssünün olduğu Pasifik kıyısında ihtiyaçlarla karşı karşıya kaldı." diye konuştu.

Laerke, bağışçılar tarafından şimdiden 35 milyon doların seferber edildiğini belirterek, UNOCHA tarafından yönetilen Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'ndan da hayat kurtaran insani müdahaleler için 5 milyon dolar ayrıldığını kaydetti.

Depremde ölü sayısı 314'e çıktı

Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden (UNGRD) 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, ülke genelinde 15 eyalet ve 471 kasabayı etkileyen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 314'e yükseldi.

Afetten doğrudan etkilenenlerin sayısı 262 bin 154 olarak kaydedilirken, 4 bin 437 kişi yaralandı, 262 kişi ise halen kayıp.

Depremde, 30 bin 664 konut tamamen yıkılırken, 136 bin 946 konut ile 302 bina hasar gördü, 5 bin 809 yapıda ise ciddi yapısal hasar tespit edildi.

Mucize Fonu kurulmuştu

Kolombiya Cumhurbaşkanı de la Espriella, 18 Ağustos'taki açıklamasında, 7,4 büyüklüğündeki depremin ilk belirlemelere göre 9,5 milyar dolarlık hasara yol açtığını belirtmişti.

De la Espriella, yeniden inşa sürecini yönetmek amacıyla "Mucize Fonu" (Fondo Milagro) adıyla yeni bir fon kurulduğunu duyurmuştu.

Fon, 1999'da Kolombiya'nın Armenia kentinde meydana gelen deprem sonrası kurulan "Kahve Eksenini Yeniden İnşa ve Sosyal Kalkınma Fonu (Forec)" örnek alınarak çalışmalar yürütecek.

Hükümet, evlerini kaybeden ailelere kira yardımı, kamu hizmetlerinde kolaylık, yeni konut ve konut iyileştirme desteği sağlamayı planlıyor.

De la Espriella da müteahhitler ve finans kuruluşlarını sürece destek olmaya çağırmıştı.

Kaynak: AA