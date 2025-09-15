BM'den Yemen'deki Çatışmalar Uyarısı: 'Bir Fay Hattı' Meselesi

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki çatışmaların çözüme kavuşturulmamasının risklerine işaret ederek, çatışmaları bölge için "fay hattı" olarak nitelendirdi.

BM Güvenlik Konseyinde Yemen konulu oturum düzenlendi.

Grundberg, burada yaptığı konuşmada, "Yemen'in istikrarı, bölgedeki daha geniş dinamiklerden ayrı tutulamaz. Yemen'de çözüme kavuşturulmamış çatışmalar birer fay hattıdır. Bu fay hattı sınırları aşan sarsıntılara yol açmakta ve mevcut bölgesel rekabeti artırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki çatışmanın çözüme kavuşturulmaması halinde bunun Orta Doğu'ya yayılacağı uyarısında bulunan Grundberg, Husilerin kontrolü altındaki bölgede BM çalışanlarının gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.

Grundberg, halihazırda 40'tan fazla BM çalışanının bölgede tutuklu olduğunu söyleyerek, "Tutuklu bulunan meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz ve BM ailesi olarak bu kişilerin koşulsuz ve acilen salıverilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Yemen'in Marib ve Taiz gibi bazı bölgelerinde askeri hareketliliğin arttığını vurgulayan Grundberg, bu konudaki herhangi bir yanlış hesabın tam ölçekli bir çatışmaya yol açabileceği uyarısı yaparak, taraflara itidal çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Yardımcısı'ndan insani durum vurgusu

Öte yandan aynı oturumda konuşan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher da Yemen'deki insani duruma dikkati çekti.

Yemen'in şu anda gıda güvensizliği konusunda 3. sırada olduğuna işaret eden Fletcher, "Gelecek yıl şubat ayından önce 1 milyon kişinin daha aşırı açlığa sürükleneceği ve çok az yemek bulan 17 milyon Yemenliye dahil olacağı düşünülüyor." dedi.

Fletcher, Yemen'de yemeğe ulaşmakta güçlük çeken kişilerin sayısının geçen yıldan bu yana yüzde 36 arttığını belirterek, "Yemen'de her 3 aileden birisi orta ya da yüksek şiddetli açlıkla mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Yemen'deki açlık konusunda fon çağrısında bulunan Fletcher, "Geniş çaplı açlığın Yemen'in geleceğini belirlemesine izin vermemeliyiz." görüşünü paylaştı.

BM çalışanlarının gözaltına alınmasını da "kabul edilemez" olarak nitelendiren Fletcher, "Haksız yere tutuklanan meslektaşlarımız acilen serbest kalmalıdır. Bu konuda bir etkiniz varsa bunu kullanmalısınız." diye konuştu.