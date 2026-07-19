BM'den Yemen için "bölgesel gerilimden uzak tutulma" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, ülkenin bölgede yaşanan gerilimden uzak tutulması ve siyasi süreç kulvarının korunması çağrısında bulundu.

BM Özel Temsilcisi Ofisinden yapılan açıklamada, Grundberg'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdiği ziyareti tamamladığı belirtildi.

Grundberg'in Riyad'da Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin (ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa) temsilcileriyle bir araya geldiği aktarıldı.

Görüşmelerde, gerilimin derhal düşürülmesi ve 2022 yılında BM arabuluculuğunda sağlanan ateşkes sayesinde elde edilen kazanımları koruyacak bir yol haritası üzerinde tarafların uzlaşması konularına odaklanıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Grundberg'in "Yemen'in bölgedeki daha geniş çaplı gerilimden soyutlanmasının ve çatışmayı sona erdirecek Yemen öncülüğündeki kapsamlı bir siyasi süreç için gerekli alanın korunmasının" önemini vurguladığı kaydedildi.

Alimi: "Hükümetin yetkilerine ortak olan hiçbir grubun geleceği yoktur"

Öte yandan Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi ise ülkede barışın sağlanmasının "cesur siyasi testler" gerektirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet kurumlarının dışında silah bulunduran veya vatandaşların iradesi ile hukukun üstünlüğünün üzerinde bir siyasi, dini ya da hanedanlık hakkı iddia edenler dahil, hükümetin münhasır yetkilerine ortak olmaya çalışan hiçbir grubun geleceği yoktur."

Alimi, Husileri (Ensarullah Hareketi) uluslararası çabalar ne zaman bir ilerleme kaydetmeye yaklaşsa barışın getirdiği yükümlülüklerden kaçmakla suçladı.

Sahada gerilim tırmanıyor

Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki gerilimin karşılıklı sert mesajlarla tırmandığı bir dönemde gerçekleşen bu diplomatik temaslar öncesinde, Başkanlık Konseyi "devlet kurumlarının Husilerden geri alınması için kararlılık zamanının geldiğini" açıklamış, Husiler ise binlerce destekçisini toplayarak askeri teyakkuza geçtiklerini ve önlerinde "tüm seçeneklerin" açık olduğunu duyurmuştu.

Son olarak uluslararası toplum tarafından tanınan Aden merkezli Yemen hükümetini destekleyen Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güney bölgesine fırlatılan balistik füzelerin imha edildiğini açıklamıştı.

Bu saldırı, 2022'deki ateşkesten bu yana Suudi Arabistan topraklarına yönelik ilk füzeli saldırı olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu gelişme, Yemen Savunma Bakanlığının, bir İran uçağının inişini engellemek amacıyla Sana Uluslararası Havalimanı pistini hedef aldığını duyurmasından saatler sonra yaşandı.

Husiler ise bu adımı "gerilimi düşürme sürecinin sonu" olarak nitelendirerek misilleme tehdidinde bulunmuştu.