Kılıçdaroğlu'nu mu tercih etti? Muharrem İnce sessizliğini bir pozdu pir bozdu

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, 88 yaşında hayatını kaybetti. Olcay Baykal, Karşıyaka Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Özgür Özel ile mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. İki isim cenazede tokalaşırken, aralarında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yer aldı.

İNCE'NİN KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLMASI GÜNDEM OLDU

Memleket Partisi'ni kapatarak Özgür Özel döneminde yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce'nin cenazede Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutması sosyal medyada dikkat çekti. Görüntüler üzerinden yapılan yorumların ardından İnce, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı.

"BUNUN ADI AHLAKSIZLIKTIR"

Eleştirilere tepki gösteren Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı: "Eski Genel Başkanımız rahmetli Deniz Baykal'ın kıymetli eşi Olcay Baykal'ın cenazesine; Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özel ve birçok eski yeni CHP yöneticisi milletvekili katıldı. Buradan bir kare fotoğraf çekip siyasi analiz yapmak ahlaksızlıktır!"

İnce, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Cenazede saf tutulur, sağında solunda kim var bakmazsın. Müteveffaya son görevi yerine getirmek üzere bir araya gelmiş müminler dualarını eder ve dağılırlar. Kendini muhalif zanneden kimilerinde akıl kalmamış, ahlak kalmamış, izan kalmamış. Cenaze namazında kimin kiminle yan yana saf tutacağına ilişkin bir protokol mü var? Cahiller!"

Kaynak: Haberler.com