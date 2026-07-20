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Şantiyedeki kum tepesi kırlangıçlara yuva oldu

Şantiyedeki kum tepesi kırlangıçlara yuva oldu
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir şantiye alanındaki dev kum tepesi, onlarca kırlangıcın yuvası haline geldi. Kum tepesinde oluşan yüzlerce küçük delik ilginç görüntüler oluştururken, kuşların yuva yapmak için neden bu noktayı seçtiği ise merak konusu.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren bir inşaat şantiyesinde, çalışmalar için istiflenen dev kum kütlesi sıra dışı misafirlere ev sahipliği yapıyor. Bölgeye akın eden onlarca kırlangıç, kum tepesini adeta bir apartmana dönüştürdü.

GAGALARIYLA KAZARAK SİLÜET OLUŞTURDULAR

Gagalarıyla kumu kazarak kendilerine yuva yapan kuşlar, tepenin yüzeyinde delikli bir silüet oluşturdu. Şantiyedeki iş makinelerinin ve gürültünün ortasında kırlangıçların bu noktayı mesken tutması dikkat çekti. Kırlangıçların hummalı çalışması ve gökyüzündeki dansı şantiye alanında renkli görüntülere sahne oldu.

"NEDEN BURAYA YUVA YAPTILAR ANLAM VEREMEDİM"

Bu ilginç görüntüleri cep telefonu ile kaydeden Şuheda Çetinkaya "Şantiye alanındaki kum tepeciklerinde kırlangıç sanırım, yuvalar ve kuşlar dikkatimi çekti. Birçok yuva yapmışlar. Dikkatimi çekti ve buraya gelip onlara bakmak istedim. Gezerken anlam veremedim. Yolun biraz ötesinde kalıyor. Buraya nasıl geldiler, nasıl buldular ya da nasıl bu şekilde buraya yuva yapmak istediklerine pek anlam veremedim. Yakından baktığımda kırlangıç olabileceklerini düşündüm. Birden çok yuva var. Bunların neden burayı tercih ettiklerine tam anlam veremedim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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