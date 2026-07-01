BM Genel Sekreteri Guterres'ten, ülkelere "Yapay Zeka ortak kuralları için beklememeleri" çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yapay Zeka (YZ) teknolojisinin olağanüstü potansiyeli olduğunu belirterek, ülkelere "bu konuda ortak kuralların tesisi için gerekli önlemlerin alınması konusunda beklememeleri" çağrısında bulundu.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, yapay zekanın, tüm insanlığa hizmet etmesi amacıyla şubatta oluşturulan "Bağımsız Uluslararası Yapay Zeka Bilimsel Paneli"nin yayımladığı ilk ön raporu hakkında açıklama yaptı.

Panelin, dünyanın gerçeği "sahtekarlıktan", bilimi de "saçmalıktan" ayırmasına yardımcı olmayı amaçladığını belirten Guterres, "YZ'ye dair güvenilir ve tarafsız bir anlayışın hiç bu kadar kritik olmadığı bir anda, onlardan yetkili bir referans noktası sağlamalarını bekliyoruz." dedi.

Guterres, YZ teknolojisinin olağanüstü potansiyeli olduğunu vurgulayarak, "İyi kullanıldığında yapay zeka, sağlıktan öğrenmeye ve iklime kadar her alanda dünyanın ilerlemesini hızlandıran en güçlü kalkınma motoru olabilir." ifadesini kullandı.

Diğer yandan ortak kurallar olmadan YZ'nin ne kadar ilerlerse, hükümetlerin ve insanların sonuçları üzerindeki söz hakkının da o kadar azalacağı uyarısında bulunan Guterres, hükümetlere "bu konuda gerekli önlemler için beklememeleri" çağrısında bulundu.

"Yalnızca ABD, dünyanın en büyük YZ kümelerindeki işlem gücünün yüzde 75'ini oluşturuyor"

Guterres'in ardından panelin eş başkanları Yoshua Bengio ve Maria Ressa da video konferansla toplantıya katılarak, rapordaki bulgular hakkında konuştu.

Hazırlanan ön raporda 3 ana başlığın öne çıktığını aktaran Ressa, bunların YZ teknolojisinde hızın yavaşlamadığını, gücün belli noktalarda yoğunlaştığını ve bu alanda kontrolün garanti olmadığını vurguladı.

Ressa, "Şimdi, bir avuç şirket ve bir avuç ülke, insanlığın geleceği hakkında en önemli kararları alıyor. Yalnızca ABD, dünyanın en büyük YZ kümelerindeki işlem gücünün yüzde 75'ini oluşturuyor ve kontrol garantili değil. Bugün hiçbir uzman, size en gelişmiş sistemlerin sizin talimatlarınızı yerine getireceğini garanti edemez." diye konuştu.

Bir toplumun bilgi kaynakları zehirlenip yalanların milyonlarca kez söylendiğinde gerçek kabul edildiğine dikkati çeken Ressa, "Şimdi buna üretken yapay zekayı ekleyin, aynı senaryoyu daha hızlı, daha ucuz ve her birimize daha kişiselleştirilmiş bir şekilde uygulandığını düşünün. Gerçekler olmadan hakikat olmaz, hakikat olmadan güven olmaz. Bu 3'ü olmadan ortak bir gerçekliğimiz olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Yoshua Bengio da panelin, YZ biliminin mevcut durumuna dair bağımsız bir değerlendirme için çalıştığını belirterek, "Amaç, tavsiyelerde bulunmak değil, dış baskılar ve tercihlerden bağımsız olarak politika kararlarının en yüksek bilimsel bütünlük standartlarına göre bilgilendirilmesini sağlamaktır." dedi.

Bengio, YZ gücünün, bir dönüm noktasını temsil ettiği bir zamanda bulunduklarını anlatarak, "Bugün yapay zeka, hakkında aldığımız kararların bireyler, işletmeler, kurumlar, demokrasi ve belki de daha fazlası için kalıcı sonuçları olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bağımsız Uluslararası YZ Bilimsel Paneli, yapay zekanın ekonomiler ve toplumlar üzerindeki gerçek etkilerini değerlendirerek tüm insanlığa hizmet etmesini sağlamak amacıyla şubatta BM içinde "bağımsız bilimsel bir panel" şeklinde kurulmuştu.

Dünyanın değişik ülkelerinden oluşturulan 40 panelistin hazırladığı ilk ön raporun bulguları, 6-7 Temmuz'da İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek ilk BM Yapay Zeka Yönetişimi Küresel Diyaloğu'nda hükümetlere sunularak tartışılacak.