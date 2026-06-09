BM: İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve tahliye emirleri insani durumu giderek kötüleştiriyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik devam eden hava saldırıları ve zorla evleri boşaltma emirlerinden ötürü bölgede insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Lübnan'daki son durum hakkında bilgi verdi.

" Lübnan'ın güneyindeki Sur ve çevresindeki bölgelerde insani durum, tekrarlanan evleri boşaltma emirleri ve devam eden saldırılar nedeniyle kötüleşiyor." diyen Haq, İsrail'in bugün yaklaşık 44 bin kişiyi etkileyecek Sur şehrindeki tüm mahallelerde zorla evleri boşaltma emri verdiğini belirtti.

Haq, ancak İsrail'in emirlerine rağmen bölgeden gelen ilk raporlara göre, birçoğunun başka seçeneği olmaması nedeniyle çoğu ailenin risk alarak şehirde kalmaya devam ettiğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'da sağlık çalışanları ve tesislerini hedef almayı sürdürdüğüne dikkati çeken Haq, dün Sur'daki Lübnan Kızılhaç merkezi yakınlarında düzenlenen bir hava saldırısında 5 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Haq, "Sivilleri korumanın, güvenli ve sürdürülebilir insani yardıma erişimi sağlamanın ve uluslararası insani hukuka saygı göstermenin acil gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) yetkililerinin de ülkenin güneyindeki bölgede askeri hareketliliği gözlemlemeye devam ettiğini belirten Haq, dün, İsrail'in Lübnan hava sahasını 48 kez ihlal ettiğinin, İsrail tarafından Lübnan'a doğru 446 kez havan ve roket saldırısı yapılırken kuzeyden İsrail mevzilerine doğru da 10 kez ateş açıldığının tespit edildiğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda, 3 bin 666 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.