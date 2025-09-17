BM'den İsrail'in Katar'a Saldırısına Kınama

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a yönelik düzenlediği saldırıyı kınarken, bu saldırının, Katar'ın egemenlik hakkını ihlal ettiğini bildirdi.

BM raportörleri, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'yı hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in 9 Eylül'de Katar'da düzenlediği ve Hamas müzakere heyetinden 5 üye ile Katar güvenlik güçlerinden bir mensubunun ölümüne yol açan askeri saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı, insanın yaşam hakkını, BM Şartı'nın aşırı güç kullanımını yasaklayan hükmünü ve Katar'ın egemenliğini ihlal ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Saldırının, Katar'ın çatışmanın barışçıl bir şekilde sona ermesi için arabuluculuk yapma, Gazze'ye insani yardım ulaştırma, keyfi olarak gözaltına alınan Filistinliler ve diğer tüm kişilerin serbest bırakılmasını sağlama çabalarını da baltaladığı da açıklamada yer aldı.

Açıklamada, "Saldırı, uluslararası toplum tarafından, çatışmayı çözme ve Gazze ile halkına yönelik saldırıyı sona erdirme çabalarına büyük bir darbe olarak kınandı. Katar'ın kararlılığını ve yapıcı diplomasisini takdir ediyoruz." denildi.

Bu tür saldırılarda uluslararası toplumun olayı soruşturma ve failleri adalete teslim etme konusundaki sorumlulukları hatırlatılan açıklamada, bu olayın soruşturulması çağrısı da yapıldı.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları Sistemi'ndeki bağımsız özel mekanizmalar, Konsey'in belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.