BM'den İsrail'e Filistinli sivillere aşırı güç kullanımını soruşturma çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli yetkililere güvenlik güçlerinin Filistinli sivillere karşı aşırı güç kullanımını soruşturma çağrısı yaptı.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingde, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarının ve İsrail'deki terör saldırılarının Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için kutsal bir döneme gölge düşürdüğünü söyledi.

"Şiddet, provokasyon ve kışkırtma derhal son bulmalı ve herkesçe açıkça kınanmalı." diyen Wennesland, "Siyasi, dini ve toplum liderleri gerginliğin azaltılması ve kutsal mekanların statüsünün korunması için üzerine düşeni yapmalı." ifadesini kullandı.

Gazze'den atılan roketlerin kırılgan olan istikrarı tehlikeye attığını belirten Wennesland, İsrail güvenlik güçlerinin sivillere yönelik aşırı güç kullanımının endişe verici olduğunu söyledi.

İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 4'ü çocuk 23 Filistinlinin öldüğünü ifade eden Wennesland, "Çocukların öldürülmeye ve yaralanmaya devam etmesi özellikle dehşet verici. İsrailli yetkililere olası tüm aşırı güç kullanımına yönelik kapsamlı ve şeffaf soruşturma yürütmesi çağrısı yapıyorum." diye konuştu.

İsrailli ve Filistinli yetkiler ise BM Güvenlik Konseyinde gerginliğin artması ve yaşanan şiddet olaylarına dair karşılıklı suçlamalarda bulundu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan "terörist" olmakla suçladığı Filistinlilerin kutsal mekanlarda şiddeti kışkırttığını belirtirken, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrailli yetkililerin "ibadet etmeye gelen Filistinlileri terörist ilan ettiğini" söyledi.

Mansur, Fanatik Yahudileri ve yerleşimcileri ise Harem-i Şerif'i ele geçirmeye çalışmakla suçladı.