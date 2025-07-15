BM'den İran Sınırındaki Afgan Göçmenler için Acil Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva, İran sınırından her gün on binlerce Afgan göçmenin ülkelerine gönderilmesinin bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını belirterek, uluslararası toplumdan konuya acil müdahalede bulunmasını istedi.

Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayetine ziyarette bulunan Otunbayeva, halihazırda hassas olan destek mekanizmalarının, her gün sınırı geçen ve insani yardıma ihtiyaç duyan on binlerce Afgan göçmene yetmekte zorlandığını ifade etti.

Otunbayeva, "Çoğu aniden ve çoğu da gönülsüz yapılan geri dönüşlerin sayısının uluslararası toplumu alarma geçirmesi gerektiğini" belirterek, acil küresel destek çağrısı yaptı.

Duruma hızla müdahale edilmemesi halinde "yıkıcı sonuçların doğacağı" konusunda uyarıda bulunan Otunbayeva, Afganistan'a geri gönderilen göçmenlerin ve bölgede bulunan halkın istikrarının bozulacağını, insanların tekrar yerinden edileceğini, kitlesel göç hareketlerinin başlayacağını belirtti.

Özellikle son yıllarda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunların yaşandığı Afganistan'dan İran'a yoğun düzensiz göçmen girişi oldu. İranlı yetkililer, ülkede yaklaşık 6 milyon Afgan bulunduğunu ve bunlardan 2 milyonu aşkın kişinin ülkede izinsiz ikamet ettiğini belirtiyor.

İran'da 2023'te başlayan ve büyük çoğunluğu Afgan olan yasa dışı yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri, "İsrail adına terör ve sabotaj eylemleri" yapmakla suçlanan kişilerin bir kısmının ülkeye kaçak giren Afganlar olduğuna dair haberlerin ardından hız kazanmıştı.

İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı Nadir Yarahmedi, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede yeni yılın başlangıcı sayılan 21 Mart'tan itibaren 772 binden fazla Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin İran'dan çıkış yaptığını kaydetmişti.