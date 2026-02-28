Haberler

Ocha: Gazze'de Şubat Ayında Erzaklar Yarı Yarıya Azalırken 1 Milyon Kişiye Gıda Yardımı Ulaştırıldı

Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi'nde erzak miktarının yarı yarıya azalmasına rağmen yaklaşık 1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırıldığını duyurdu. Yardım tedarikindeki yetersizlikler ve engellenen insani yardım hareketleri, bölgedeki durumu zorlaştırıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 28 Şubat (Xinhua) -- BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), şubat ayında Gazze Şeridi'nde erzak miktarının yarı yarıya azalmasına rağmen yaklaşık 1 milyon kişiye (200.000 aile) gıda yardımı ulaştırıldığını açıkladı.

OCHA cuma günü yaptığı açıklamada, erzakların azalmasının temel nedeninin yetersiz tedarik olduğunu ve bu ay Mısır koridorundan gelen yardım kamyonlarının yaklaşık üçte ikisinin geri gönderildiğini belirtti.

BM ofisi perşembe günü planlanan koordineli insani yardım hareketlerinden dördünün gerçekleştirildiğini, beşinin ise engellendiğini belirterek, Gazze'nin kuzeyindeki su, sanitasyon ve hijyen tesislerini değerlendirmek için yapılan talebin ise kesin olarak reddedildiğini ifade etti.

OCHA, "Zaten kırılgan olan sağlık sistemi altında, hastalar, özellikle protez ve diğer temel yardımcı cihazların girişi hala büyük ölçüde kısıtlı olduğu için zorluklarla karşı karşıya" dedi. Ofis ayrıca, "BM ve ortakları, yardımı artırabilmek için engellerin kaldırılması çağrısını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

