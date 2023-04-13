BM'den Çad'a 674 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Planı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım kuruluşları, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Çad'da 4,4 milyon kişiye yardım etmek amacıyla 674 milyon ABD doları tutarında bir yardım planı başlattı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) insani yardım kuruluşları, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Çad'da 4,4 milyon kişiye yardım etmek amacıyla 674 milyon ABD doları tutarında bir yardım planı başlattı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Çarşamba günkü açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve ortaklarımız, Çad hükümetiyle birlikte bu yıl için insani müdahale planımızı başlattı" dedi.

OCHA, Çad'da ihtiyaç sahibi insan sayısının geçen yıla göre yaklaşık 800.000 artarak mülteciler, ülkeye geri dönenler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler dahil olmak üzere toplamda 6,9 milyona ulaştığını kaydetti.

Ofise göre, bu artış, geçen yıl yaşanan yıkıcı sel felaketi, güvenlik ortamındaki sıkıntılar, iklim değişikliği, Kovid salgınının ekonomik maliyeti ve Ukrayna'daki savaşın gıda fiyatlarını etkilemesinden kaynaklanıyor.

OCHA, "Acil durum yardımları olmazsa, Haziran'da başlayacak olan kıtlık döneminde yaklaşık 1,5 milyon kişinin gıda güvencesinden yoksun kalacağını tahmin ediyoruz.

Benzer sayıda kişi de sağlık hizmetlerine yeterli erişimden yoksun durumda. Bu yılki müdahale planımız gıda güvenliği, sağlık hizmetleri ve iklim değişikliğinin etkilerini ele almaya yönelik çabalara öncelik veriyor" ifadelerini kullandı.

Bu yılki yardım çağrısı için yeterli finansman sağlanması gerektiğini vurgulayan OCHA, 2022 insani yardım müdahale planının sadece yüzde 60'ının finanse edildiğini ve bunun insani yardımların sadece 2,2 milyon kişiye ulaşmasına olanak tanıdığını sözlerine ekledi.