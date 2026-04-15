BM: Lübnan ile İsrail arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşılıyoruz

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), dün ABD öncülüğünde gerçekleşen Lübnan- İsrail görüşmesinin "memnuniyetle karşılandığını" bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki genel merkez binasında düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da dün gerçekleşen görüşmeye atıfta bulunan Haq, "ABD'nin öncülüğünde Lübnan ile İsrail arasında yapılan görüşmeyi memnuniyetle karşıladığımızı söyleyebilirim. Bu görüşme, düşmanlıkları sona erdirmek ve uzun süredir önemli acılara neden olan tekrarlayan şiddet olaylarını kırmak için önemli bir ilk adımdır." dedi.

Haq, diyaloğu sürdürmenin, çözülmemiş sorunların çözümü ve istikrara doğru ilerleme kaydedilmesi için "hayati önem taşıdığını" vurgulayarak, BM'nin bu çabaları desteklemeye hazır olduğunun altını çizdi.

Diğer taraftan sahada yaşanan sorunların devam ettiğine işaret eden Haq, BM Lübnan Barış Gücünün (UNIFIL) "bölgede devam eden düşmanlıklarla" ilgili raporlarını aktardı.

Haq, dün öğleden sonra Beyrut'tan UNIFIL karargahına askeri ve sivil barış güçlerini ve gerekli yüklenicileri taşıyan rutin bir konvoyun varış noktasına birkaç kilometre kala İsrail askerlerince durdurulduğu bilgisini paylaştı.

Bunun münferit bir olay olmadığına dikkati çeken Haq, "Fiziksel yol blokajları veya önceden verilen izinlerin geri alınması yoluyla benzer kısıtlamalar, hem barış güçlerini hem de onları destekleyen merkezi personeli etkiledi. Bu eylemler, özellikle mavi hat boyunca UNIFIL mevzilerine gıda, yakıt ve su dahil olmak üzere kritik malzemelerin zamanında teslimi konusunda ciddi endişeler uyandırıyor." diye konuştu.

Haq, İsrail ordusundan kurallara saygı göstermesini isteyerek, UNIFIL güçlerinin güvenliğini ve lojistik konvoyların hareket özgürlüğünü sağlama konusunda da BM'nin çağrısını yineledi.