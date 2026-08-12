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BM: Batı Şeria acil eylem gerektiren kriz

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Ağustos (Xinhua) -- BM Güvenlik Konseyi toplantısına video konferans yoluyla bağlanan BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, 11 Ağustos 2026.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 12 Ağustos (Xinhua) -- BM Güvenlik Konseyi toplantısına video konferans yoluyla bağlanan BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, 11 Ağustos 2026.

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov salı günü yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki durumun acil eylem gerektiren bir kriz olarak ele alınması gerektiğini belirtti. (Eskinder Debebe/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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