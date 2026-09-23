BM 81. Genel Kurulu'nda Yotova ve Pellegrini AB mali çerçevesini görüştü

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu çalışmaları kapsamında bulunduğu New York'ta Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile görüştü.

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yotova ve Pellegrini'nin görüşmesinde Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 dönemine ilişkin Çok Yıllı Mali Çerçevesi ele alındı.

BM 81. Genel Kurulu çalışmaları kapsamında New York'ta bulunan i??????ki lider, Güneydoğu Avrupa'da ulaştırma ve enerji bağlantılarının geliştirilmesini de öncelikli konular arasında değerlendirdi.

Yotova ve Pellegrini, Avrupa genelinde artan akaryakıt fiyatlarına karşı ortak bir tepkinin bulunmadığına ve ülkelerin bu konuda ayrı ayrı hareket ettiğine dikkati çekti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde Avrupa'nın rolü ele alındı.

Yotova, çatışmadan doğrudan etkilenen AB'nin süreçte aktif rol üstlenmesi ve barış görüşmelerini başlatması gerektiğini yineledi.

Kaynak: AA