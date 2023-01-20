Bizimkiler ve Perihan Abla gibi dizilerinin yönetmeni Yalçın Yelence hayatını kaybetti

Birçok dizinin yönetmenliğini üstlenen ünlü yönetmen Yalçın Yelence, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 69 yaşında hayatını kaybetti.

Bizimkiler ve Perihan Abla gibi diziler başta olmak üzere birçok projede yönetmenlik yapan Yalçın Yelence, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören Yelence'den kötü haber geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda tedaviye alınarak uyutulan Yalçın Yelence, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kesin ölüm nedeni bilinmeyen Yelence'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Usta yönetmenin cenaze bilgileri ise henüz netleşmedi.

YALÇIN YELENCE KİMDİR?

Ankara'da 1954'te doğan Yelence, 1976'da Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Usta yönetmen, 1977'den 1983'e kadar radyo skeçleri yazdı. TRT'nin ilk dış yapımı olan, "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisinin senaryo yazarı olan Yelence, "Perihan Abla", "Bizimkiler", "Yarı Şaka Yarı Ciddi" ve "Yazlıkçılar" gibi pek çok unutulmaz televizyon yapımına yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak imza attı.

ÖDÜL KAZANMIŞTI

Yelence, "Kars'ın Solan Rengi: Molokanlar" belgeseli ile, 9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda profesyonel dalda birincilik ödülü kazandı. Yelence'nin yönettiği yapımlar arasında "Babba", "Memleket Hikayeleri: Eminem", "Memleket Hikayeleri: Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım", "Operasyon Cennet", "Mavi Kolye", "Aşk Meydan Savaşı", "Kibar Ana", "Mihriban", "Duruşma", "Oğlum Adam Olacak" adlı dizi ve filmler de yer alıyor.