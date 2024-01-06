Bitlis ve Şırnak'ta Okullardan Çalınan Kömürleri Satanlara Operasyon: 50 Gözaltı

BİTLİS ve Şırnak'ta, okullarda yakılmak üzere gönderilen kömürleri çalıp, sattığı belirlenen kişilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 46 kişi serbest bırakıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yakılmak üzere gönderilen ve üzerinde 'Para ile Satılamaz' yazılı kömürleri çaldıkları ve sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda önce 7 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin alınan ifadelerinin ardından da Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Şırnak'ta belirlenen 51 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda ise 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 43'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 7'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda üzerinde 'Para ile Satılamaz' ibaresi bulunan 46 ton 200 kilo kömür ele geçirildi.