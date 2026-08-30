Bitlis ve Erciş'te 30 Ağustos coşkusu

BİTLİS ve Van'ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Bitlis Cumhuriyet Başsavcı Vekili Abdulaziz Uncu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Bitlis Askerlik Şube Başkanı Yarbay Fatih Özel yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç ile birlikte törene katılanların bayramını kutladı.

Program, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı gösteri ekibinin tüfekli hareketler gösterisiyle devam etti. Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personeli ile zırhlı araçların geçişiyle tören sona erdi.

ERCİŞ'TEKİ KUTLAMALAR KAYMAKAMLIK BİNASI ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Van'ın Erciş ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni Kaymakamlık binası önünde gerçekleştirildi. Törene Erciş Kaymakamlık görevini vekaleten yürüten Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Özgür Arman, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Erciş Adalet Komisyon Başkanı Erkan Şimşek, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kutlamalar çeşitli etkinlikler ve tören geçidi ile son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı