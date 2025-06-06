Bitlis Valisi ve Belediye Başkanından Kurban Bayramı Mesajı

Bitlis Valisi ve Belediye Başkanından Kurban Bayramı Mesajı
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayarak, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptılar.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Karakaya, mesajında, Bitlis halkının ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Dostluk, dayanışma ve hoşgörü duygularımızın güçlendiği sağlık ve mutluluğun daim olduğu nice bayramlar diliyorum. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği bu mübarek bayramda aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, nice bayramlara sağlık ve huzurla ulaşmayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tanğlay ise bayramların toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Bayramların kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, sevgi ve muhabbetin arttığı özel günler olduğunu vurgulayan Tanğlay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve manevi değerlerimizi yeniden hatırlamanın en güzel vesilesidir. Bu mübarek bayramda, büyüklerimizi ziyaret etmeyi, çocuklarımızı sevindirmeyi, ihtiyaç sahiplerini unutmamayı ihmal etmeyelim. Komşularımızla bayramlaşalım, dargınlıkları geride bırakalım, gönüller yapalım. Ne yazık ki dünyanın farklı bölgelerinde özellikle Filistin, Gazze'de savaş ve zulüm devam etmektedir. Masum insanların hayatını kaybettiği bu acı tabloda dualarımız mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizle birliktedir. Temennimiz Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve merhamet getirmesidir."

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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