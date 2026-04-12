Bitlis Valisi Karakaya, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti Açıklaması

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, karla mücadele çalışması yürüten ekipleri ziyaret etti.

İl Özel İdaresi ekipleri, ilkbaharda da karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde ulaşımda aksama yaşanmaması için mücadele eden ekipler, özellikle köy yollarını açık tutmak için mesai yapıyor.

Vali Karakaya, merkeze bağlı Yalnızçamlar köyünde yol açma çalışması yapan ekipleri ziyaret etti.

Görevlilerden bilgi alan Karakaya, basın mensuplarına, bu yıl İl Özel İdaresi tarafından karla mücadele çalışmalarında yaklaşık 600 bin litre yakıt tüketildiğini söyledi.

Karakaya, "Bu yıl bereketli bir kış sezonu geçiriyoruz. Bugün yağan karla kış sezonu boyunca 9,5 metre civarında bir kar yağışı almış olduk. Bitlis, Türkiye'deki en fazla kar yağışı olan illerin başında geliyor. Bu çerçevede İl Özel İdaresi, Karayolları ve Belediye ekiplerimiz ciddi anlamda performans sergilediler. Çok şükür kaza bela olmadan karla mücadelenin son dönemlerine gelmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresinin 3 bin 650 kilometrelik yol ağında defalarca çalışma yaptığını dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Kentteki 7 ilçemizde bulunan 10 şantiyemizde yaklaşık 70'in üzerinde araç, 90'ın üzerinde personelimizle sürekli karla mücadele gerçekleştirdik. Bugün 12 Nisan ve halen kar yağışının devam ettiği bir dönemdeyiz. Dediğim gibi berekettir ama bunun getirdiği zorluklar da var. İnşallah bu karla mücadeleyi tamamladıktan sonra planladığımız yol, içme suyu, sulama suyu, parke döşeme gibi diğer işlere var gücümüzle koyulacağız. Karla mücadelede fedakarca görev yapan ekiplerimizi, bu zor şartlarda sağlık hizmeti veren Sağlık Müdürlüğü personelimizi tebrik ediyorum. Güvenlik hizmeti veren jandarma, emniyet ekiplerimizi tebrik ediyorum. İnşallah el birliği ile vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin politikaları doğrultusunda vatandaşımıza devletimizin elini her alanda ulaştırmak için gayret içinde olmaya devam edeceğiz."

Daha sonra köylüleri ziyaret eden, çocuklara oyuncak hediye eden Vali Karakaya'ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu eşlik etti.