Bitlis Valisi, Gaziantep'ten Gelen Öğrencilerle Ahlat'ta Buluştu
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Gaziantep'ten gelen 77 öğrenci ile Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek öğrencilerle sohbet etti ve tavsiyelerde bulundu. Öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezerek, yarışma ve etkinliklere katıldılar.
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Gaziantep'ten gelen 77 öğrenci ile Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Maziden Atiye Ahlat Projesi" kapsamında Gaziantep'ten 77 öğrenci ve 11 öğretmen kente geldi.
Vali Karakaya, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluştuğu öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.
Kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezen öğrenciler, program kapsamında düzenlenen yarışma ve etkinliklere katıldı.