Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yetim ve Öksüz Çocuklara Piknik Etkinliği Düzenledi

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Vakıflar Haftası dolayısıyla "Tarihin Tanıkları Geleceğin Teminatı" temasıyla, yetim ve öksüz çocuklara yönelik piknik etkinliği düzenlendi.

Tatvan ilçesinde evlerinden alınan çocuklar, Çağlayan Mahallesi'ndeki mesire alanına getirildi.

Hediyelerin verildiği çocuklar oyunlar oynadı, halay çekerek eğlendi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak, mayıs ayının ikinci haftasını Vakıflar Haftası olarak kutladıklarını belirtti.

Bu yıl mottolarını "Tarihin Tanıkları Geleceğin Teminatı" olarak belirlediklerini ifade eden Ayan, "Bu çerçevede ilimiz genelinde farklı etkinlikler düzenlemekteyiz. Bitlis genelindeki yağışlı hava şartlarından dolayı piknik organizasyonumuzu bugün düzenledik. Etkinliğimize ilimiz genelindeki 200 yetim ve öksüz çocuk katıldı. Amacımız onlarla sohbet etmek, güzel vakit geçirmek, onlara bir adım daha yaklaşabilmek ve mutluluklarına ortak olmak. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve katılım sağlayan ailelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çocuklarıyla etkinliğe katılan kadınlardan Beyza Karaman ise çocukların organizasyon sayesinde mutlu bir gün geçirdiğini dile getirdi.