TIR ile otomobil çarpıştı; 2 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Tatvan-Van kara yolu Düzcealan köyü yakınlarında meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu bölgede Van yönünden gelen TIR, karşı yönden gelen 06 DEF 867 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 kişi ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan TIR şoförü ise ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
