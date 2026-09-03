Haberler

Bitlis'te Domates Hasadı Sürüyor: Vali Karakaya Üreticileri Ziyaret Etti

Bitlis'te Domates Hasadı Sürüyor: Vali Karakaya Üreticileri Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 600 dekarlık alanda üretilen domateslerin hasadı devam ediyor. Vali Ahmet Karakaya, üreticileri ziyaret ederek hasadı inceledi ve ilin Türkiye genelinde 7. sırada olduğunu belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde üreticilerin yaklaşık 600 dekarlık alanda yetiştirdiği domateslerin hasadı sürüyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Nemrut Dağı eteklerinde domates üreticisi Behçet Bilici'nin tarlasını ziyaret ederek hasat çalışmalarını inceledi, tarım işçileriyle sohbet etti.

Hasat ve üretim hakkında Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak ile Bilici'den bilgi alan Karakaya, tarım ve hayvancılığın stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılığın ülkenin gıda ihtiyacının karşılanmasındaki önemine dikkati çeken Karakaya, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın çok ciddi destekleri var. İlimizde yaklaşık 1,5 milyon dekar tarım arazimiz var ve bu arazilerde patatesten tutun fasulyeye ve domatese kadar çok farklı yelpazede ürünler üretiliyor. Bal üretiminde de çok iddialıyız. İlimizde 34 bin dekarda domates üretimi yapılıyor. Tatvan, domates üretiminde ilimizde ilk sırada yer alıyor. İlimiz genelde yaptığı üretimle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birinci, Türkiye genelinde de 7'nci sırada yer alıyor. Emek veren çiftçilerimizi yürekten tebrik ediyorum."

Hasat sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesini dileyen Karakaya, üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Karakaya, tarlada sanayi tipi "Bambam" çeşidi domates yetiştirildiğini belirterek, "Bambam diye sanayi tipi bir domates çeşidi burada üretiliyor. Farklı domateslerimiz de var. Burası yaklaşık 600 dekarlık bir alan. Burada sanayi tipi, yan tarlalarda da geleneksel üretimler var." dedi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden Tatvan'a domates almaya gelen Cevdet Erdal da 7 yıldır bölgeden ürün aldığını söyledi.

Erdal, "Buranın domatesi kaliteli oluyor. Götürdüğümüz domatesleri sebze halinde satıyoruz. Bu domateslerden konserve ve salça üretiliyor, marketlere de satıyoruz. Her seferinde 10 ton domates götürüyorum. Sezon uzarsa daha fazla çekiyoruz." diye konuştu.

Tarlada çalışan Berivan Kızıltepe ise "Çapa, ot çıkarma, domates ve diğer ürünlerin ekiminden hasadına kadar tarlalarda çalışıyoruz ve hala devam ediyoruz. Sabah erkenden gelip akşama kadar tarlada çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki çilek fidesi üretim seralarını da inceleyen Vali Karakaya'ya, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve Tatvan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aytunç Tayfur eşlik etti.

Kaynak: AA
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı ve eşi tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha! Eşi de hesap verecek
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

İşte milyonların beklediği derbinin hakemi

Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar

Denize girerken kabusu yaşadılar! Kentte art arda patlamalar yaşandı
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti

Altında 7 ay sonra bir ilk!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayın görüntüsü olay olan Ersin Düzen'den açıklama geldi

Bu hali olay olan ünlü sunucudan açıklama geldi
Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık otomobil devi için yolun sonu göründü

Otomotiv dünyasında deprem! 76 yıllık dev için yolun sonu göründü
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Kansere karşı umut oldu

İnsan bedeninde yeni organ keşfedildi! Üstelik kanserle savaşıyor
Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi: Sydney Sweeney'nin dantelli büstiyeri olay oldu!

Venedik'e adım atar atmaz frikik verdi! Sydney Sweeney nefes kesti
Peynirleri nerede ürettiklerine bakın! Ekipleri görünce duvardan atladı

Pislik içindeki işletme ekipleri bile şaşkına çevirdi
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor