OTOMOBİLLER, KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI; 2'Sİ ÇOCUK 7 YARALI

Güncelleme:
Bitlis'te kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BİTLİS'te kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Bitlis-Güroymak kara yolu organize sanayi bölgesi yakınında meydana geldi. Plakaları ve sürücülerin isimleri belirlenemeyen iki otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan bir çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hurdaya dönen araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
