Bitlis'te kavşak çalışması sırasında otomobil inşaat alanına düştü, 3 kişi yaralandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kavşak çalışması yapılan yolda, otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kavşak çalışmasının yapıldığı yolda, inşaat alanına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Afad'tan yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Tatvan kara yolu yolunda sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 GLS 48 plakalı otomobil, kavşak çalışmasının yapıldığı yolda trafiğe kapalı şeride girerek 4 metre yükseklikten inşaat alanına düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 3 yaralı, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.