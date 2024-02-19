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Bitlis'te kavşak çalışması sırasında otomobil inşaat alanına düştü, 3 kişi yaralandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kavşak çalışması yapılan yolda, otomobilin inşaat alanına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kavşak çalışmasının yapıldığı yolda, inşaat alanına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Afad'tan yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Tatvan kara yolu yolunda sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 GLS 48 plakalı otomobil, kavşak çalışmasının yapıldığı yolda trafiğe kapalı şeride girerek 4 metre yükseklikten inşaat alanına düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 3 yaralı, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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