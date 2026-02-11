Haberler

Bitlis'te "kar kaplanları" kesintisiz ulaşım için sahada

Güncelleme:
Bitlis'te kış mevsimi boyunca ulaşımın kesilmemesi için karla mücadele ekipleri gece gündüz çalışıyor. Yüksek kar kalınlığına rağmen yolları açarak vatandaşların mağduriyetini önlemeye çalışıyorlar.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Bitlis'te ekipler, kırsal bölgelerle ulaşımın kesilmemesi için gece gündüz demeden karla mücadele çalışması yürütüyor.

Yurdun en çok kar alan illerinden Bitlis'te İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kentin zorlu ve engebeli coğrafyasında kesintisiz ulaşım için çaba gösteriyor.

Kar yağışının başlamasıyla sahaya çıkan "kar kaplanları", karşılaştıkları tüm zorluklara göğüs gererek kapanan yolları açmaya çalışıyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu dağların yamaçlarında çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını aksatmayan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması, hastaların kısa sürede sağlık kuruluşlarına sevk edilmeleri için günlerce evlerine gidemiyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AA muhabirine, sorumluluk alanlarında 355 köy ve 288 mezranın bulunduğunu söyledi.

İl genelinde 3 bin 365 kilometrelik köy yolu ağında çalışma yürüttüklerini kaydeden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bu yıl yaklaşık 1,5 ayda yağan kar miktarı 4-5 metreye ulaşmıştır. Bugüne kadar 10 şantiye, 70 iş makinesi ve 90 personelle Bitlis genelinde 18 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptık. Gece gündüz demeden hızlı ve etkin şekilde çalışan ekiplerimiz, çığ ve kaya düşmesi tehlikelerine karşı çalışmalarını sürdürmektedir."

Vatandaşlardan asılsız ihbarlarda bulunmamalarını isteyen Aydoğdu, kış sezonu boyunca onların kesintisiz ulaşımını sağlamak için 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
