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Van Gölü'nde Dolunay Eşliğinde Yoga

Van Gölü'nde Dolunay Eşliğinde Yoga
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 20 kadın, Van Gölü ve dolunay manzarası eşliğinde açık havada yoga yaptı. Eğitmenler, çevre temizliği ve sağlıklı beslenme konularında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Van Gölü ve dolunay manzarası eşliğinde yoga yaptı.

Kale Mahallesi'ndeki Akua Park İskelesi'nde düzenlenen etkinliğe 20 kadın katıldı.

"Beden, zihin ve nefesle uyumlanmak" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, Van Gölü manzarası eşliğinde açık havada yoga yaptı.

Yoga eğitmeni Dilara Günbay, kadınlara yönelik yoga ve pilates etkinliklerini Tatvan'ın farklı noktalarında düzenlediklerini söyledi.

Etkinliklerle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Günbay, "Van Gölü kıyısındaki açık alanlarda bu tür etkinlikler düzenleyerek çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Yoga ile bedenimizi ve zihnimizi rahatlatıyoruz. Amacımız hem çevre temizliğine dikkat çekmek hem de ülkemizdeki ve Tatvan'daki güzel yerleri tanıtmak." dedi.

Diyetisyen Şilan Özel de etkinliklerde sağlıklı beslenmeye ilişkin bilgiler verdiklerini belirterek, spor yapan kadınlara beslenme konusunda tavsiyelerde bulunduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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