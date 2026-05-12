Bitlis'te "İyilik Fidanı Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuluyor

Güncelleme:
Bitlis'te Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen 'İyilik Fidanı Projesi' kapsamında 10 bin fidan toprakla buluşturuldu. Programda çevre bilinci ve yeşil miras vurgulandı.

Bitlis'te "İyilik Fidanı Projesi" kapsamında Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Bitlis Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Türkiye'de pilot il olarak belirlenen 5 ilden biri olan Bitlis'te, Valilik, Müftülük, Türkiye Diyanet Vakfı Bitlis Şubesi, Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğiyle Bitlis Kent Ormanı'nda program düzenlendi.

"Köklerinde Hayat Var" sloganıyla organize edilen programda çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir miras bırakılması amacıyla fidan dikildi.

Proje kapsamında kentte toplamda 10 bin fidanın toprakla buluşturulacağı bildirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının önemli bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Kurumların işbirliği içinde anlamlı bir hizmet gerçekleştirdiğini belirten Karakaya, "İnancımızda fidan dikmek önemli. İnancımıza göre yarın kıyamet kopacak olsa dahi ağaç dikmek tavsiye edilir. Cumhuriyetimizin varisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ormansız bir toprağın vatan olamayacağını ifade etmiştir. Ecdadımız yeşile ve ormana büyük değer vermiştir. Kadim şehrimiz Bitlis'e ağaçlar, çiçekler ve her türlü güzellik yakışır." diye konuştu.

İl Müftüsü Kadir Koçak ise insanın yeryüzünü koruma ve imar etme sorumluluğunun bulunduğunu belirterek, yaşanılan çevreyi ağaçlandırmanın ve yeşillendirmenin herkesin ortak görevi olduğunu kaydetti.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Orman İşletme Müdürü Mehmet Fatih Karataş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Vefa Akdoğan, Milli Eğitim Müdür Vekili Nedim Yoldaş, Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHilal Özkan:

Atatürk'ün dediği gibi ormansız bir vatan olmaz. Bu projede o mirasın devam ettirilmesi hoşuma gitti açıkçası. Devlet, belediye ve sivil kurumlar beraber çalışıyor, bu tür işbirliğini daha çok görmek isteriz.

Haber YorumlarıEsra Çağlar:

Demek biz de gençliğimizde böyle şeyler yapardık. Hatta mahallede bahçeye meyve ağacı dikerdik. Evin değeri o ağaçlarla artardı. Şimdiki zamanın gençleri de böyle projelere katılırsa ileride pişman olmazlar. İyi bir işmiş bu çalışma, tebrikler gerçekten.

Haber YorumlarıKıymet Bademci:

Çok güzel bir proje! Ağaçlar yaşayan canlılar. Her fidan dikilen yerde bir hayvanın yaşam alanı oluşuyor. 10 bin fidan demek 10 bin hayat demek. Doğaya verilen böyle destek çok önemli bence. Bitlis'e hayran kaldım.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

