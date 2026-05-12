Bitlis'te "İyilik Fidanı Projesi" kapsamında fidanlar toprakla buluşturuluyor

Bitlis'te "İyilik Fidanı Projesi" kapsamında Müftülük ve Türkiye Diyanet Vakfı Bitlis Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda fidanlar toprakla buluşturuldu.

Türkiye'de pilot il olarak belirlenen 5 ilden biri olan Bitlis'te, Valilik, Müftülük, Türkiye Diyanet Vakfı Bitlis Şubesi, Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğiyle Bitlis Kent Ormanı'nda program düzenlendi.

"Köklerinde Hayat Var" sloganıyla organize edilen programda çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir miras bırakılması amacıyla fidan dikildi.

Proje kapsamında kentte toplamda 10 bin fidanın toprakla buluşturulacağı bildirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının önemli bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Kurumların işbirliği içinde anlamlı bir hizmet gerçekleştirdiğini belirten Karakaya, "İnancımızda fidan dikmek önemli. İnancımıza göre yarın kıyamet kopacak olsa dahi ağaç dikmek tavsiye edilir. Cumhuriyetimizin varisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ormansız bir toprağın vatan olamayacağını ifade etmiştir. Ecdadımız yeşile ve ormana büyük değer vermiştir. Kadim şehrimiz Bitlis'e ağaçlar, çiçekler ve her türlü güzellik yakışır." diye konuştu.

İl Müftüsü Kadir Koçak ise insanın yeryüzünü koruma ve imar etme sorumluluğunun bulunduğunu belirterek, yaşanılan çevreyi ağaçlandırmanın ve yeşillendirmenin herkesin ortak görevi olduğunu kaydetti.

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Orman İşletme Müdürü Mehmet Fatih Karataş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Vefa Akdoğan, Milli Eğitim Müdür Vekili Nedim Yoldaş, Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.