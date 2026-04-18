Haberler

Bitlis'te aynı noktada 2 ay sonra yine heyelan meydana geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te son günlerde etkili olan yağmurlar ve karların erimesi nedeniyle meydana gelen heyelan, Bitlis-Diyarbakır kara yolunu kısa süreliğine kapattı. Ekiplerin çalışmalarıyla yol trafiğe açıldı ve bölgede yeni toprak kaymalarına karşı incelemeler başlatıldı.

BİTLİS'te etkili olan yağmur ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi nedeniyle aynı bölgede 2 ay sonra yine heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kısa süre kapatılan Bitlis- Diyarbakır kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Kentte son günlerde etkili olan yağışların ardından, yüksek kesimlerdeki karların da erimesi nedeniyle, Bitlis-Diyarbakır kara yolundaki Veysel Karani Caddesi mevkisinde öğle saatlerinde toprak kayması yaşandı. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesi yola sürüklenirken, ulaşım bir süre kontrollü olarak durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle yola savrulan toprak ve çamur birikintilerini temizledi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Aynı bölgede şubat ayında da heyelan meydana geldiği, o olayda çevredeki bazı iş yerlerinin zarar gördüğü ve risk nedeniyle boşaltıldığı belirtildi. Bölgede olası yeni toprak kaymasına karşı inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emenike, Aziz Yıldırım'a olan sevgisini yeniden hatırlattı

Fener'in eski yıldızından Aziz Yıldırım'a açık destek: Onsuz olmayacak
Fatih Karagümrük ve Eyüpspor karşılaştı! İşte 6 puanlık maçta kazanan

Küme düşmemek için karşılaştılar! İşte kazanan
Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı

Saldırıdan kurtulan öğrencinin sözleri okuldaki ihmali ortaya çıkardı
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler

Emenike, Aziz Yıldırım'a olan sevgisini yeniden hatırlattı

Fener'in eski yıldızından Aziz Yıldırım'a açık destek: Onsuz olmayacak
Özgür Özel'i kızdıran sözler: Tom Barrack'ı 'İstenmeyen kişi' ilan etti

Özel o sözlere çok kızdı: Bizim için artık istenmeyen adamdır
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor