Bitlis'te İl Asayiş, Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin korunmasına yönelik önemli konular değerlendirildi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında İl Asayiş, Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması ile kamu düzeninin sürdürülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Kentteki güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları, okul çevreleri ve trafik güvenliğine yönelik tedbirler, siber suçlarla mücadele, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, metruk yapıların denetimi ile kış mevsimi tedbirlerinin değerlendirildiği toplantıda, Van Gölü kıyı güvenliğine ilişkin çalışmalar da gözden geçirildi.

Toplantıya, 10. Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Sertaç Özkal, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Doğanay Gözüm, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, kaymakamlar, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli, Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Yiğitcan Örikli ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
